ABD'li ilaç şirketinden Covid-19 aşısıyla ilgili açıklama
ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın Başkanı Dr Stephen Hoge, ABD'de birkaç milyon doz Covid-19 aşısının üretildiğini açıkladı.
ABD'li ilaç firması Prizer'ın ortağı BioNTech'in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit müjdeli haber geldi. Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. Şirketin Başkanı Dr Stephen Hoge, veriyi, "gerçekten önemli bir dönüm noktası" diye nitelendirdi.
"BİR ÇOK AŞIYA İHTİYAÇ VAR"
Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı" olduğunu belirterek, "Bu bize doğrusu bir aşının, salgını durdurabileceği ve umarım eski hayatlarımıza döneceğimiz yönünde ümit vermeli" ifadesini kullandı. Stephen Hoge, "Bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak" diye konuştu.
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