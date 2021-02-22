ABD'li kadın, 50 yıl önce kaybettiği alyansına kavuştu
ABD'de Karen Autenrieth'in 50 yıl önce kaybettiği alyansı, bulan kişi tarafından Sevgililer Günü'nde kendisine teslim edildi.
ABD’nin Illinois eyaletinin Chicago şehrinde yaşayan Karen Autenrieth, 50 yıl önce alyansını kaybetmişti. Autenrieth’in 55 yıllık eşi Robert Autenrieth, bu Sevgililer Günü’nde aynı yüzüğü kendisine geri verdi.
Karen Autenrieth ise, çok mutlu olduğunu belirterek "İnanamıyorum. Bu muhteşem" ifadelerini kullandı.
ARKA BAHÇESİNDE BULDU
Şehirde yaşayan ve yüzüğünü kaybeden başka bir kişi bu ay, sosyal medya hesabından alyansı bulan birinin olup olmadığını sordu. Cevap olarak Autenrieth çiftinin eski evinde yaşayan Sarah Batka, 6-8 yıl önce evinin bahçesinde bir alyans bulduğunu söyledi. Carol Flynn ve Linda Lamberty isimli iki tarihçi yaptıkları detaylı araştırmanın ardından yüzüğün sahibinin Autenrieth çifti olabileceğini düşündü. Bunun üzerine ikili sosyal medya üzerinden Autenrieth çiftine ulaştı.
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