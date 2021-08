ABD'li radyo sunucusu: "Öldürülen her Amerikalı için Afganistan’daki bir şehir haritadan silinmeli"

Kabil Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 110 kişinin yaşamına mal olan saldırılara dünyanın dört bir yanından lanet mesajları yağdı.

ABD Başkanı Biden, Kabil Havalimanındaki saldırının faillerini affetmeyeceklerini belirterek saldırıya karşılık vereceklerini söyledi

Saldırının IŞİD tarafından yapıldığının altını çizen Biden, ülkeden ayrılmak isteyen Amerikalıları çıkarmak için yeni yollar bulacaklarını ifade etti.

Olayın ardından atılan mesajlardan biri kamuoyunun gündemini epey meşgul etti.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen FOX News radyo kanalında program yapan Todd Starnes, ilk patlamaların ardından Twitter’dan paylaştığı iletisinde, “Öldürülen her Amerikalı için Afganistan’daki bir şehir haritadan silinmeli” ifadelerine yer verdi.

Starnes, gelen tepkilerin ardından paylaşımını yayından kaldırdı ve "Taliban'ı bu tür bir dille tehdit etmezseniz ölümler devam edecek. Kötülükle sert bir şekilde mücadele etmeliyiz" sözlerini paylaştı.

If you do not threaten the Taliban with this sort of language, the killing will continue. Gotta play hard ball with evil.