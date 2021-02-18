ABD'li şarkıcı Demi Lovato, aşırı doz uyuşturucu kullanmaktan 3 kez felç ve kalp krizi geçirdiğini açıkladı
Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Demi Lovato, 2018'de aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle kalp krizi ve felç geçirdiğini anlattı.
BBC'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki Lovato "Demi Lovato: Dancing With The Devil" (Demi Lovato: Şeytanla Dans) belgeselinde 2018'de aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastaneye kaldırılmasıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.
Bilinci kapalı bir şekilde Los Angeles'taki evinde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığını ifade eden Lovato, doktorlarının ölüme çok yaklaştığını söylediğini aktardı.
Aşırı doz uyuşturucu alması nedeniyle üç kez felç ve kalp krizi geçirdiğini belirten Lovato, "Beyin hasarı aldım ve bugün hala bunun etkileriyle uğraşıyorum." ifadesini kullandı.
"Dancing With The Devil" belgeselinin 23 Mart'ta Youtube'da yayınlanması bekleniyor.
Lovato, çocuk oyuncu olarak ilk kez "Barney and Friends" dizisinde yer aldı. Lovato şimdiye kadar 6 stüdyo albümü çıkardı. Şarkıcının ilk stüdyo albümü "Don't Forget" Eylül 2008'de yayımlandı. İlk haftasında 89 bin kopya satan albüm, Billboard 200 listesine iki numaradan giriş yaptı.
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