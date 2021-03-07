ABD'nin Çin merkezli Xiaomi'yi, kurucusuna verilen ödül nedeniyle kara listeye aldığı ortaya çıktı
ABD Savunma Bakanlığının belgeleri, Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin, kurucusu ve Üst Yöneticisi Lei Jun'a Çin devletine yaptığı hizmetlerden dolayı verilen ödül nedeniyle "ordu bağlantılı şirketler" listesine alındığını ortaya koydu.
The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Xiaomi'nin söz konusu listeye alınması üzerine ABD Savunma Bakanlığına karşı Washington Bölge Mahkemesi'nde açtığı davada sunulan belgeler, şirketin listeye eklenme gerekçelerine de ışık tuttu.
Bakanlığın mahkemeye sunduğu belgelerde, Jun'a 2019'da Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından verilen ödül ile şirketin 5G ve yapay zeka gibi ileri teknolojilere yönelik yatırım planları, "ordu bağlantılı şirketler" listesine eklenmesinin nedenleri olarak gösterildi.
ABD Savunma Bakanlığı, 14 Ocak'ta, aralarında Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin de bulunduğu 9 firmayı "ordu bağlantılı şirketler" listesine eklemişti.
Söz konusu tanımlama ile ABD vatandaşlarının listedeki şirketlere yatırım yapması engellenirken, Xiaomi listeden çıkarılmak için ABD Savunma Bakanlığından davacı olmuştu.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Yakalandığı hastalığı açıkladı
- Bakan Koca illere göre vaka sayılarını açıkladı
- Metropoll'ün anketinde çarpıcı İYİ Parti - CHP detayı
- Ekranda skandal an! Duyanlar kulaklarına inanamadı
- 'Otoyol' yurttaşa icra yağdırıyor!
- Okul yöneticisi ve öğretmene 'türban' soruşturması
- İngiltere'de 'uçan gemi'... Bilimsel olarak açıklandı
- Köpeğin kulaklarını kesen kişiye para cezası
- Eski yöneticiden milyonluk vurgun
- Kıdem tazminatı nasıl alınacak?