Abdüllatif Şener'den Erdoğan'a eğitim-öğretim reformu tepkisi: Aman, dokunma sakın!

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye eğitim-öğretim reformuna ihtiyaç duyuyor' açıklamasına tepki gösterdi. Şener, ''Eğitimi her değiştirdiğinde, Ülkemin gençliğini bitiriyorsun'' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 18:44
Abdüllatif Şener'den Erdoğan'a eğitim-öğretim reformu tepkisi: Aman, dokunma sakın!
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Erdoğan, Türkiye'nin eğitim-öğretim reformuna ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin geçmişten bugüne eğitim öğretim sistemi çocuklarımıza maddi bilgi yükleme üzerine kuruludur. Eğitim kısmı ihmal edilmiştir. Medyanın etkisiyle geleneksel eğitim öğretimin gücü azalırken yenisi konulamamıştır. Zihinler popüler kültür ve sapkın hezeyanlarla doldurulmuştur. Önceliğimiz aileden başlayarak çocuklarımızı hakkıyla yetiştirmek şarttır. Bu topyekun eğitim-öğretim reformu gerektirir" dedi.

Erdoğan'ın eğitim-öğretim reformu açıklamasına tepki gösteren Şener, ''Eğitimi her değiştirdiğinde, Ülkemin gençliğini bitiriyorsun'' dedi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Şener, şu ifadeleri kullandı:

''Erdoğan ‘topyekün bir eğitim reformu yapmamız gerekiyor’ buyurmuş! Aman, dokunma sakın! Eğitimi her değiştirdiğinde, Ülkemin gençliğini bitiriyorsun. Değişme sırası sende. Eğitim reformunu Millet İttifakına bırak!''


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