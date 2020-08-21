Abdüllatif Şener'den 'müjde' açıklamasına yandaş uyarısı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Karadeniz'deki doğal gaz 'müjdesi' ile ilgili CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener sosyal medya üzerinden uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2020 Cuma, 21:28
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' olarak açıkladığı 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi hakkında siyasilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, doğal gaz rezervinin çıkarma ihalesinin yandaşlara veya yabacılara verilmesi halinde Türkiye'ye sadece 8 milyar dolar kalacağını söyledi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal gaz! Hükümet’in açıklamaları tamamen doğruysa bile; 320 milyar m3 gazın tamamı Türkiye’nin sadece 5 yıllık ihtiyacı kadardır. Çıkarma işi yandaşa veya yabancıya verilirse, Türkiye’ye sadece 8 milyar dolar kalacaktır. Nokta!"


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