Açık liseden dünya üniversitelerine

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:00

Alp Batu Çavuşoğlu, kendini birçok alanda geliştirebilmek amacıyla bilinçli olarak açık öğretim lisesinde öğrenim görmeyi tercih etti. Zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli derslerin de çoğunu alan Alp Batu, yurtdışındaki üniversitelerden daha kolay kabul alabilmesi için, College Board SAT ve Advanced Placement sınavlarını da verdi. 2020-2021 döneminde matematik, istatistik, mikroekonomi, makroekonomi, kıyaslamalı politika sınavlarını başarı ile tamamlayan Alp Batu Çavuşoğlu, İngiltere’deki Warwick Üniversitesi ve King’s College London, Hollanda’daki Tilburg Üniversitesi ve Amsterdam Üniversitesi ile Rusya’daki HSE-ICEF Üniversitesi’nden kabul aldı. Çavuşoğlu, alacağı bursun oranına göre Tilburg ve HSE-ICEF üniversitelerinden birini tercih edecek. Lise hayatının başından itibaren en büyük hayali, yurtdışında ekonomi okumak olan Alp Batu, İngilizce dil kurslarına devam etmiş, Rusça öğrenmeye başlamış.

Ekonomi okuryazarlığı becerileri kazanmak için üniversitelerin halka açık, ücretsiz derslerine katılan, bir fırında iki yıl boyunca haftanın belirli günleri çalışan, keman çalan, balık tutan, yüzen Alp Batu, kariyer planını şöyle anlatıyor: “Prestijli, gelenek ve değerleri olan, uluslararası vizyonu ve çokkültürlü bir sosyolojik yapısının yanında, teoriyi toplumsal meselelere bağdaştırabilen üstün eğitim standartlarına haiz, kaliteli akademisyen ve araştırmacılara sahip, bir üniversitede lisans eğitimi alarak, yüksek lisansı da yine Avrupa’daki prestijli bir üniversitede tamamladıktan sonra, doktora ve sonrasındaki disipliner ve disiplinler arası farklı çalışmalarıma ABD’deki ekonomi üzerine en iyi üniversitelerden birinde tamamlamak istiyorum.

Amacım, kalkınma ekonomisi, bilgi ekonomisi, finans, uluslararası ekonomi, kurumsal finans ve örgütler gibi konuların bir veya birkaçı üzerine uzmanlaşarak, içinde yaşadığım ve hızla değişmekte olan toplumu anlayabilmek, toplumun karşılaştığı karmaşık meselelere toplumsal değişimi ve gelişimi tetikleyen kalıcı ve yönlendirici çözümler sunarak katkıda bulunabilmek, Türk milletinin yararına ve insanlığın ilerlemesi yönünde etkili fikir ve icraatlara imza atabilmek.”