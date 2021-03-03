Acun Ilıcalı savcılığa şikayet edildi
O Ses Türkiye yarışmasında 'Papatya' şarkısının izinsiz kullanılması nedeniyle ünlü besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları, televizyoncu Acun Ilıcalı'yı savcılığa şikayet etti.
1988 yılında yaşamını yitiren ünlü besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları, TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye’de 2019 yılında yarışmacı Hayal Hazan Dönen'in seslendirdiği Papatya şarkısı için Acun Ilıcalı’nın yapım şirketini savcılığa şikayet etti.
"ESERİN ORİJİNALLİĞİNİN DIŞINA ÇIKILDI"
Şarkının programda izinsiz bir şekilde seslendirildiğini ve sözlerinin yarışmacı tarafından değiştirildiğini söyleyen mirasçılar, eserin manevi dokusunun zedelendiğini belirtti.
Mirasçılardan Erdener Koyutürk, eserin orijinalliğinin dışına çıkıldığını ifade ederek, telif bedelinin de ödenmediğini bu nedenle de Ilıcalı'nın sahibi olduğu yapım şirketini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiğini dile getirdi.
DAHA ÖNCE DE DAVA AÇILMIŞTI
Daha önce de şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan 'Arnavut Kaldırımı' adlı eserin yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla sebebiyle ünlü televizyoncuya dava açmışlardı.
Mahkeme, 55 bin 200'er liralık tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş'a ödenmesi yönünde karar vermişti.
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