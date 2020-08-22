Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadele etmek zorundayız." dedi.

AA
22 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:09
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Battalhöyük tesislerinden düzenlenen Gaziantep Pandemi Koordinasyon Toplantısı’nın arından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül'ün açıklaması şöyle:

"İşin başında küçük diye hasır altına atılan bazı olayların büyüye büyüye cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem kolluk hem yargı makamları ve toplumun her kesiminin, şiddeti önleme merkezleri dahil duyarlılığın en üst düzey olması millet olarak beklentimizdir" dedi.


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