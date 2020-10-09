Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu meyvelerini veriyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu'na ilişkin yaptığı açıklamada, reformun meyvelerini verdiğini belirterek, reformların süreceğinin sinyalini verdi. Gül, “Yargı Reformu'nda önem verdiğimiz alternatif çözüm yolları meyvelerini veriyor. Vatandaşlarımız adalet hizmetlerine daha çabuk erişiyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 14:27
Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu meyvelerini veriyor
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu'na ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yargı Reformu'nun meyvelerini vermeye başladığını söyleyen Gül şunları paylaştı: 

“Uyuşmazlıklar mahkemelere gidilmeden çözüme kavuşuyor. Vatandaşlarımız adalet hizmetlerine daha çabuk erişiyor. Zaman ve emekten tasarruf ediliyor. Toplumsal uzlaşı kültürümüz güçleniyor. Örneğin ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 121 bin dosyada taraflar el sıkıştı. Bu ihtilaflar, mahkemelerde ortalama 1000 günde karara bağlanırken arabuluculuk sayesinde 30 günde çözüme kavuşturuluyor. Güven veren adalet yolunda reformlarımız sürecek” ifadelerine yer verdi.


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