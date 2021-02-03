Adalet Bakanı Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması

03 Şubat 2021 Çarşamba, 13:13

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, darbe anayasalarının tortularını ortadan kaldıracaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız.

Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız.

Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak."





