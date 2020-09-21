Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Kostantinos Tsiaras'a mektup gönderdi.
Gül, mektubunda, Yunanistan'da faaliyet gösteren bir gazetenin Erdoğan'ı hedef alan çirkin manşetini Türk kamuoyuyla birlikte üzülerek müşahede ettiğini belirtti.
"Basın özgürlüğü kisvesi altında sunulan, ancak esasında basın özgürlüğünün amaçladıklarından uzak ve uluslararası hukukun gerektirdiği barışçıl niyetlerle de hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum" ifadesini kullanan Gül, mektubunda şunları kaydetti:
"Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca bu eylem karşısında gereken adımların acilen atılacağına olan inancımı ifade etmek isterim."
Bakan Gül, mektubunda "Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bu çarpık zihniyete karşı hukuktan taviz vermeden iş birliğinin her daim artarak sürmesi" dileğinde de bulundu.
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