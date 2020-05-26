26 Mayıs 2020 Salı, 12:01

Adam Sandler’ın çok iyi eleştiriler aldığı ve Safdie Biraderler tarafından yönetilen filmde kumara düşkün Howard adlı bir kuyumcuyu canlandııran ünlü oyuncu bir sahnede kayınbiraderi tarafından otomobille kaçırılıyor.

Bu sahnede onu zorla otomobile bindiren iki bodyguard’ı oynayan Keith William Richards ve Tommy Kominik gerçekten koruma olarak çalışan ama oyunculuk yapmayı bilmeyen kişiler oldukları için ne kadar sert davranmaları konusunda yeterli deneyime sahip olmadıkları için Sandler’ı bir hayli hırpalamışlar.





NEFES ALAMAZ OLDU

Yönetmenlerden Josh Safdie “Adam Sandler o kadar role girmişti ki bir iki kez gerçekten korktuk” diyor ve ekliyor: “Bir sahnede boğulur gibi olması gerekiyordu ve aramızda bazı işaretler belirlemiştik. Tekrarlardan birinde Sandler eliyle vurarak boğulmakta olduğunu anlatmaya çalıştı ama diğer oyuncu bunu anlamadı ve daha da sertleşti. İşte o anda Adam nefes alamaz oldu.”

Adam Sandler da çekimler boyunca birçok yerinin morarıp çürüdüğünü söyledi. Oynadığı dengesiz karakter yüzünden kendi ailesinin bile çekimler sırasında ona bulaşmadığını anlatan Sandler her şeye rağmen Safdie Biraderlerle yeniden çalışmayı çok istediğini de ekledi.



"Uncut Gems” Netflix’te izlenebilir.





