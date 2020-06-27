Adana Büyükşehir Belediyesi’nden işçi çıkartma iddiasına ilişkin açıklama

27 Haziran 2020 Cumartesi, 13:23

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde, Kurban Bayramı öncesi 1500 işçinin işten çıkarılacağı iddiaları ve MHP Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Uğur Öztürk’ün, “Seçim öncesi her fırsatta iş, emek, özgürlük, insan hakları gibi söylemler üzerinden yaptığınız siyaseti ve sözleri hatırlayın ve işçi arkadaşlarımızın ekmeklerine dokunmayın” ifadeleri üzerine açıklamada bulundu. İddiaların yalanlandığı açıklamada “Kurban Bayramı öncesi 1500 çalışanın işten çıkarılacağına dair iddia ise kesinlikle doğru değildir. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir planı, amacı ve hazırlığı kesinlikle yoktur.

Durum böyle olunca kamuoyuna yapılan açıklamanın yalan, dedikodu ve iftira olduğunu söylemek kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu tür gerçekle ilgisi olmayan iddiaları, gerçekmiş gibi dile getirmek Adana’ya zarar vermektedir. Üstelik bu tür yalanların bazı basın yayın organlarında, gazetecilik etiği hiçe sayılarak haber haline dönüştürülüp kitlelere iletilmesi çok daha üzücüdür” ifadeleri yer aldı.

‘3 BİN İŞÇİ ÇIKARTILMADI’

Şu ana kadar belediyeden 3 bin işçinin çıkarıldığı iddialarına da yanıt veren belediye “3 bin değil, 1776 kişinin iş akdini feshetmiştir. Buradaki tek amaç; batan, çöken, iş yapamayan, Adana’ya hizmet etme gücünden yoksun bırakılmış Adana Büyükşehir Belediyesi’ni düştüğü kötü durumdan kurtarmaktır. Ayrıca iş akdi feshedilenler; seçimden önceki son 6 ayda işe alınanlar, halkın seçtiği başkana ‘terörist’ diye hakaret edenler, daha önce işe gitmediği halde 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından işe gidip gelmeye başlayanlar ve mesaiye geldiği halde iş gücünden hiçbir şekilde istifade edilemeyenlerdir” açıklamasında bulundu.