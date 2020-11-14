Adana'da bir kadını öldüren iki kişiye önce müebbet sonra tahliye
Adana'da hırsızlık için girdikleri evdeki yaşlı kadını boğazını keserek öldüren iki kişinin karar duruşması yapıldı. İki sanığa müebbet hapis cezası veren mahkeme ardından adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.
Adana Ceyhan'da İsmail Yetik ve Vural Yetik, 17 Ekim 2017'de hırsızlık için evine girdikleri Kudret Yeter'i (72) boğazını keserek öldürdü. Şüpheliler 1 yıllık firarın ardından yakalandı ve cezaevine kondu. 2 yıldır tutuklu olan İsmail ve Vural Yetik karar duruşması için hakim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti, önce "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı iki sanığın cezalarını iyi hal gerekçesiyle müebbete çevirdi. İsmail ve Vural Yetik'e "hırsızlıktan" 6 yıl 3'er ay, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 1 yıl 8'er ay hapis cezası da verildi.
TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti bu kararın ardından İsmail ve Vural Yetik'i yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti.
Kararı duyunca ağlayan Kudret Yeter'in kardeşi Nesibe Gençer, mahkemenin müebbet ve hapis cezası verdiği sanıkları tahliye etmesini eleştirdi: Mahkeme başkanı gerekçesini dahi açıklamaya gerek görmeden 2 canavarı da adli kontrol şartıyla tahliye etti. Bu tahliye kararı apaçık yargı skandalıdır, kanımızı dondurdu. Böyle bir karar olur mu? Nasıl müebbete mahkum ettiğin canileri serbest bırakırsın. Şimdi ellerini kollarını sallayarak gezecekler, belki de bir başka kadını öldürecekler."
Nesibe Gençer'in avukatı Selçuk Aydınlı da tahliye kararına itiraz edeceklerini dile getirdi.
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