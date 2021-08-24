Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci günde kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

(DHA)
24 Ağustos 2021 Salı, 10:44
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İlçenin Aksaağaç mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 20 arazöz ve 300 orman işçisi sevk edildi. Rüzgar da etkisiyle yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu saat 03.30 sıralarında güçlükle kontrol altına alındı.

Ekipler soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


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