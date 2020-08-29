ADD'den 30 Ağustos çağrısı: 'Devrimlere bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz'

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:57

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarının yasaklanmasının ardından ADD Çankaya Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu Twitter hesabından bir çağrıda bulundu.

Eminağaoğlu yaptığı paylaşımda, ''Anıtkabir'de, bağımsızlığımızı ve devrimlere bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz'' diyerek bütün vatandaşları sosyal mesafe gözeterek 30 Ağustos pazar günü Ulus Atatürk Anıtı'na ve daha sonra Anıtkabir Tandoğan kapısına çağırdı.

Eminağaoğlu’nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Siyasi partiler başta olmak üzere demokratik kitle örgütlerine, kamu görevlileri ve çalışanlar dâhil halkımıza çağrı:

30 Ağustos pazar günü Genel Merkezimizin de katılımıyla;

Saat 15:00'de Ulus Atatürk Anıtı'nda,

Saat 16:00'da #Anıtkabir Tandoğan kapısındayız.

Halkımızla sosyal mesafeyi gözeterek buluşuyor; #Anıtkabir'de, bağımsızlığımızı ve devrimlere bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Varım diyen ve Ankara'da olan devrimcileri, yurtseverleri yani herkesi en büyük devrimciyi ziyaret için Anıtkabir Tandoğan kapısında bekliyoruz.

Gün o gün...”