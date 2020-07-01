ADD’den karşı dava: Hukuka aykırı işlem yapılmıştır

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

ADD’nin savunmanı Hülya İren Üresin tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Atatürk devrim ve ilkelerinin savunucusu Mustafa Necati’nin ölümünden sonra mülkiyeti kendisine ait olan Ankara Mithatpaşa Caddesi’ndeki eviyle ilgili mirasçıları tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile bağış sözleşmesi imzalandığı, daha sonra bu sözleşmeye aykırı olarak evin Kültür Bakanlığı’na devredildiği kaydedildi. Dilekçede, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mustafa Necati’nin kendi evinin üzerinden adının sökülerek Atatürk döneminde “Türkiye’de Allah demek yasaktı” yalanı ile toplumu kutuplaştıran Nuri Pakdil’in adının verilmesine ilişkin şöyle denildi:

“Mülkiyeti davalı idareye geçen Mithatpaşa Caddesi Çankaya Ankara adresindeki gayrimenkule, murisin yani Mustafa Necati’nin adının verilmesi, tarihi geçmişi ve bağış sözleşmesi göz önüne alındığında en doğal hakkı iken görüşlerinin tamamen karşıtı görüşe sahip olan, anayasayı bile yok sayan bir şahıs olan Nuri Pakdil adının verilmesi en başta Mustafa Necati’nin anısına saygısızlık olduğu gibi hukuka da aykırıdır.”

Dilekçede, Mustafa Necati adının evinden silinmesine ilişkin işlemin, anayasaya, hukuka ve yasalara aykırı olduğu; kamu yararı sağlamayacağı, tam tersine toplumda kaosa neden olacağı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.