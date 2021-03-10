ADO Genel Sekreteri, 1 yıldır filyasyon görevindeki diş hekimlerinin sorunlarını anlattı
Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, Türkiye’de koronavirüsle mücadelede 1 yıla yakın süredir filyasyon görevinde yer alan diş hekimlerinin sahada yaşadığı sorunlarda bir değişme olmadığını belirtti.
Filyasyon ekiplerine yapılan bilgilendirmelerde de sorun olduğunu söyleyen Gül, “Filyasyon ekipleri, test yaptıkları kişinin mutasyonlu virüsle enfekte olup olmadığı hakkında, PCR test sonucu geldikten sonraki gün bilgilendiriliyor. Ancak sistemli bir bilgilendirme yok. Kaç kişide mutasyonlu virüs var, kaç vaka var bir çizelge şeklinde değil” dedi.
Açılmanın erken olduğunu belirten Gül, “Son iki haftadır vakalar artışa geçti. Maalesef bu da 1 Haziran’da olduğu gibi erken alınmış bir açılma kararıdır. Ekonomik ve siyasi kaygıları toplum sağlığının önünde konumlandırarak bu salgınla başa çıkmamız mümkün değil. ‘Kontrollü/kademeli’ şekilde normalleşebilmek için çok daha yoğun aşılama yapılması, sosyal ve ekonomik önlemler alınması zorunludur” ifadelerini kullandı.
Ekiplerin 1 yıldır yaşadıkları yemek, koruyucu ekipman gibi sorunların devam ettiğini aktaran Gül, “Meslektaşlarımız, kamu hastanelerine dönmeye başladı. Ancak kamu hastanelerinde pandemi koşullarına uygun fiziki düzenlemeler tamamlanmadı” diye konuştu.
‘ŞEFFAF BİLGİLENDİRME YOK’
Salgında 1 yıl geçmesine karşın şeffaf bilgilendirme olmadığını söyleyen Gül, “Test sayıları ve filyasyon ekipleri sayısı azaltıldı. Son haftalarda Ankara için filyasyonda iş yükünün arttığını söyleyebilirim” dedi. Gül, “Salgını sahada karşılayanların gözlemlerini almadan masa başında verilen kararlarla doğru salgın yönetimi elbette imkânsız” diye konuştu.
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