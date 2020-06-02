Afrika’ya 20 milyon lira

02 Haziran 2020 Salı, 02:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı’nın 2020’nin ilk 4 ayındaki bütçe giderlerini açıkladı. Bütçe harcamalarında şehir hastanelerine 4 ayda ödenen 2.5 milyar TL’lik kira bedelinin yanı sıra, şu harcamalar da dikkat çekti:

- Sudan Nyala Türk Hastanesi Projesi’ne 4 milyon 583 bin 570 TL, Mogadişu-Somali-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Projesi’ne 9 milyon 435 bin 264 TL, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi Projesi’ne 3 milyon 147 bin 879 TL, Bangladeş Sahra Hastanesi’ne 3 milyon 702 bin 271 TL ödendi.

- Yeşilay’a 148 milyon 548 bin 420 TL’lik yardım yapıldı.

- Sağlık Hizmetleri Temel Yasası’nın maddesine göre “Türkiye’de tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen yılda en fazla dört yüz yabancı hastanın tedavisi” için 1 milyon 479 bin 959 TL harcandı.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM’E 17 MİLYON LİRA

- AKP hükümeti tarafından 2003 yılında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında, proje için 17 milyon 138 bin 584 TL, proje hizmetleri için ise 2 milyon 844 bin 167 TL olmak üzere toplamda 20 milyon liraya yakın harcama yapıldı.

- Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı’na 12 milyon 732 bin TL’lik ödeme yapıldı.

- Cumhurbaşkanı yetkisince onaylanan sağlık alanındaki ikili anlaşmalar gereğince yapılan tedavilere ise toplamda 3 milyon 439 bin 990 TL harcandı.