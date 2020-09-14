Afyon'da inşaat işçilerine saldırı: 1 ölü
Afyonkarahisar'da inşaatta çalışan Vanlı işçilere 'neden toz çıkarıyorsunuz' diye silahla ateş açılması sonucu 25 yaşındaki Özkan T. hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Stadyum Mahallesi Tarla Sokağı'nda yapımı devam eden inşaatın yanı başındaki binaya toz gittiği iddiasıyla inşaat işçileri ile bir ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.
Ömer A'nın (40) silahla ateş etmesi sonucu inşaat işçisi Özkan T. (21) ve Emrah Ö. (28) yaralandı.
Yaralılardan Özkan T, kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti, Emrah Ö. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kavgada yaralanan F.T. (15) Sandıklı Devlet Hastanesi'nde, Nurcan A. (35), M.A. (16) ve E.A. ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Emniyet güçleri, kaçan şüpheli Ömer A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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