Ağızları açık bırakan Boğaziçi senaryosu: 'Oğlum orada öğrenci' dedi, AKP'deki 'özgeçmiş'i değişti
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protestolara öğretim üyelerinin ikna ve 'kolaylık' teklifleriyle katıldığını öne süren AKP ilçe teşkılatında görevli bir kadın, iddiası için Boğaziçi'nde okuduğunu öne sürdüğü kendi oğlunu örnek gösterdi. Ancak kadının AKP Tuzla ilçe Teşkılatı'nın internet sitesinde yer alan özgeçmişi kendisini yalanlayınca, siteye '1 erkek çocuk' bilgisi eklendi.
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak AKP'li Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilere yönelik kara propagandanın sosyal medya ayağı da hız kesmiyor.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Mehmet Çek, kendisine Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden geldiğini iddia ettiği şu mesajı paylaştı:
"..hocalar zoom üzerinden bizi dolduruyor, saatlerce iknaya çalışıyor, bir çok kolaylık sunuyorlar eyleme katılabilmemiz için.."
Öğrencilerin protestolara kendi iradesiyle katılmadığı algısını yaratmaya yönelik bu mesaja Yazgül Önen isimli AKP'li bir Twitter kullanıcısı da "kendi oğlu"nu örnek vererek destek verdi.
Kendisinin de bu duruma şahit olduğunu, Boğaziçi öğrencisi oğluna hocasının zoom özerinden toplantı çağrısı yapıp "endişeli olduğunuzu biliyoruz" dediklerini öne süren Önen "Biz çocuklarımızı eğitim alsın diye üniversite ye gönderiyoruz militan olsun diye değil.." diye yazdı.
ÖZGEÇMİŞİ YALANLADI
Ancak oğlunun Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğunu öne süren Yazgül Önen'i özgeçmişi yanlışladı. AKP Tuzla İlçe Teşkılatı'nın internet sitesinde yer alan özgeçmiş bilgilerinde Önen'in "evli ve 5 kız annesi" olduğu yer alıyordu.
1 ERKEK ANNESİ OLDU
AKP'li Yazgül Önen'in bir oğlu olmadığına dair AKP Tuzla Teşkılatı'nın internet sitesinde yer alan bilginin görseli, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılmaya başlayınca sitedeki bilgide "değişikliğe" gidildi. Önen'in Boğaziçi tartışmasından sonra yenilenen özgeçmişinde çocuk sayısıyla ilgili bilgi "1 erkek beş kız annesidir" ifadeleriyle değişti.
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