Ağrı'da saat 08.57'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Ağrı yeni güne depremle başladı. Saat 08.57'de Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2021 Cuma, 09:18
Ağrı'da saat 08.57'de 4.0 büyüklüğünde deprem
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Ağrı'da deprem... Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi saat 08.57'de bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, depremin yerin 5 kilometre altında olduğu belirtildi.


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