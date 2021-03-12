Ağrı'da saat 08.57'de 4.0 büyüklüğünde deprem

12 Mart 2021 Cuma, 09:18

Ağrı'da deprem... Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi saat 08.57'de bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, depremin yerin 5 kilometre altında olduğu belirtildi.