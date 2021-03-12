Ağrı'da saat 08.57'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Ağrı yeni güne depremle başladı. Saat 08.57'de Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ağrı'da deprem... Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi saat 08.57'de bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu ifade edildi.
Yapılan açıklamada, depremin yerin 5 kilometre altında olduğu belirtildi.
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