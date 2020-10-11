Ağrı'da şehit olan askerin kimliği belli oldu!

11 Ekim 2020 Pazar, 08:23

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın acı haberi, İskilip ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde yaşayan ailesine iletildi.





Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın (32) acı haberi Çorum'un İskilip ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Nişanlı olan şehidin, 1 ay sonrası için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.