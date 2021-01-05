Ahmed Adnan Saygun aramızdan ayrılışının 30. yıldönümünde sunum, söyleşiler ve dinletilerle anılacak

05 Ocak 2021 Salı, 06:00

Saygun, 6 Ocak’ta saat 13.00-17.00 saatleri arasında Maltepe Üniversitesi Konservatuvarının düzenleyeceği, sunum, söyleşiler ve dinletilerle programla anılacak.

Müzikolog Ersin Antep’in tarihsel ve basılı kaynaklardan hazırladığı sunum, sanatçının öğrencileri ve yakınlarının, hakkında çalışma yapanların katılacağı söyleşiler ve bestecinin eserlerinin seslendirileceği dinletiler Maltepe Üniversitesi YouTube, Twitter ve Facebook hesaplarından eşzamanlı olarak izlenebilecek.

Antep, “Türk bestecileri ile müzikbilimcileri üzerine gerek kitaplarla gerek yazılarla ve gerekse düzenlediğim etkinliklerle; aslına bakarsanız hem onları daha yakından tanımayı hem de toplumun tanımasını amaç edindim. Belediyeler, üniversiteler ve kültür merkezleri bünyesinde etkinlikler düzenledim, gazete ve dergilerde yazılar yazdım, radyo programları yaptım. Bu çabaların başarıya ulaştığını görüyorum ama daima yenilenen bir kuşak da bulunuyor, etkinlikleri sürdürmek gerekiyor” diyor ve ekliyor: “İlk Osman Zeki Üngör konferansını verdiğimde, Türkiye’de ‘İstiklal Marşı’nın bestecisi kim’ sorusuna; söz yazarı olan büyük şairimiz Mehmed Akif Ersoy’un ismi cevap olarak veriliyordu. Neyse ki büyük çoğunluk artık biliyor. İşte bu şekilde, kültürel değerlerimize dair emekleri sürdürmeliyiz. Ne mutlu bana ki özellikle Türk Bestecileri Eser Kataloğu kitabımdan dolayı adeta ‘Türk Bestecileri Muhtarı’ gibi neye ihtiyaç varsa danışılıyor. Bestecinin vârisine ulaşmak isteyenlerden, eserin notasının nerede bulunacağına, bir şairin şiirlerini kimlerin bestelediğinden eserlerin yapılan/yapılmış kayıtlarına değin.”

Maltepe Üniversitesi’ndeki etkinlik fikrinin, Keman Sanatçısı Çiğdem İyicil’den geldiğini söyleyen Antep, “İyicil’in müdüresi olduğu Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı bünyesindeki ‘Türk Bestecileri Dizisi’ne, 2019’da Ekrem Zeki Ün hakkındaki etkinlikle başladık. Benim besteciye dair sunumlarımın yanında, öğrencileri, yakınları, o besteci hakkında çalışanları bir araya getirerek söyleşiler yaptığım ve nihayet keman sanatçısı Prof. Çiğdem İyicil’in kurumları bünyesinden ve/veya konuk sanatçılardan oluşturduğu dinleti planlamasıyla, adeta bir televizyon programı gibi içerik oluşturduk. Hem düzenleyenler ve yer alanların sıkılmayacağı hem de derinlemesine bilgi sahibi olmak durumunda olmayan izleyicinin anlayacağı bir etkinlik” diyor.

Etkinlikte, farklı okul ve kuşaklardan Saygun’un öğrencileri, yakın dostları ve Saygun hakkında araştırmaları bulunan, kitapları bulunan, Saygun’u farklı bir disiplinin aracılığı ile irdeleyen konuklarla söyleşiler yapılacak ve sanatçılar Saygun eserlerini yorumlayacak.

Ayrıca Antep, 6 Ocak’ta Açık Radyo’daki Alla Turca programı için hazırladığı özel bölümde, bu tezleri yazan genç sanatçılarla bilim insanlarının değerlendirmelerini saat 14.30 itibarıyla yayımlayacak. Antep, “Onların yansıttığı bilinç, Saygun’un yalnız eserleriyle değil, düşünce yapısı ve yaşamı ile de hayli kök saldığını işaret ediyor. Özellikle Gülsin Onay başta olmak üzere öğrencileri de onun eserlerini seslendiriyor veya sahneye konması için çaba sarf ediyor. Bu bilince bir müzikbilimci olarak katkı sağladığım için de ayrıca mutluyum. Öyle anlaşılıyor ki Saygun; bir düşün ve bilim insanı olarak, büyük bir besteci olarak, Muammer Sun’un tanımlamasıyla ‘Çağdaş Türk müziğinin Kutupyıldızı’ olarak yaşamaya devam edecek” diyor.

‘ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİNİN KUTUPYILDIZI’

1907 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ahmed Adnan Saygun Osmanlı’nın son yıllarını, I. Dünya Savaşı’nı, Yunan işgalini ve nihayet Kuvayi Milliye sayesinde kurtuluşu gören İzmir’de çocukluğunu geçirmiş, gençliğinde Cumhuriyet’e kavuşmuş bir kuşağa mensuptur. Girdiği sınavda başarılı olarak devlet adına Paris’te Schola Cantorum’a öğrenime gönderilmiş, dönüşünde Musiki Muallim Mektebi, İstanbul Belediye Konservatuvarı, Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretmenlik, kısa süre Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefliği, Halkevlerinde müfettişlik görevlerinde bulunmuştur.

Etnomüzikoloji alanında da çalışmalar yapmış olan Saygun’un “Yunus Emre Oratoryosu” başta olmak üzere yerli ve yabancı sanatçılarla birçok kez seslendirilen yapıtları, yetiştirdiği ve halen önemli başarılara imza atan değerli öğrencileri bulunmaktadır. Besteci Muammer Sun onu “Çağdaş Türk müziğinin Kutupyıldızı” olarak nitelemektedir.