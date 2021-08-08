Ahmet Tan yazdı: Yangınlara müdahalede TSK neden yok?

08 Ağustos 2021 Pazar, 09:34

Gazetemiz yazarı Ahmet Tan bugünkü köşe yazısında, yurdun birçok noktasında haftalardır süren orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin müdahil olmamasına değindi.

Tan, "İşletme mi, hükmetme sistemi mi?" başlıklı yazısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kâbil Havaalanı'yla ilgili sözlerine dikkat çekerek TSK'de bir “konsept değişikliği” olmuş olabileceğini dile getirdi.

Tan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Yangınlara karşı mücadelede bir iki istisna dışında Silahlı Kuvvetler nedense ortalıkta görünmedi.

Oysa, yangın patlayan yer ilde, ilçede askeri birlikler var.

Halk kovalarla, damacana ile ateşlerin üstüne yürüdü. Ama ortalıkta bir tek Mehmetçik yok.

Başkomutanlığın mı, Milli Savurnma Bakanlığı’nın tercihi mi idi, bu geri durma hali?

Reyiz’in “Gönüllüler yangından uzak duracak!” buyurması ise ilginç kaçtı.

Vatan tehdit altında ise en kurumsal gönüllü elbette Mehmetçik.

Belki de “konsept değişikliği” oldu..

Savunma Bakanı Akar dün açıkladı: “Kâbil Havaalanı’nın işletmesi için görüşmelerimiz sürüyor” imiş!

Cumhurbaşkanlığı hükmetme sisteminin son durağı demek ki..

“Peygamber Ocağı”na işletme konsepti kazandırmakmış.. "