Ailesini rehin alan kişiyi polis yaralayarak durdurdu
Hatay'da ailesini rehin alan kişi, özel harekat polisleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, merkez ilçe Antakya'nın Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayhan H. hastaneye götürülmek istendi. Karşı çıkan Ayhan H., eşi ve çocuklarını rehin alıp, çağrılara rağmen kapıyı açmadı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Şüphelinin ekiplerin ikna çabalarına 'olumsuz' yanıt vermesi üzerine bölgeye itikal eden özel harekat polisleri itfaiye merdiveniyle evin balkonuna çıktı. Ayhan H., özel harekat polisleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Eve giren ekipler, şüpheliyi ambulansa bindirip hastaneye götürdü.
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