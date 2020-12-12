Ailesinin evden kovduğu Serhat, kaldığı barakada çıkan yangında öldü
Ankara'da, ailesinin evden kovduğu Serhat Tua (17), kaldığı barakada ısınmak için yaktığı ateşten çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Tua'nın yanında bulunan 1 arkadaşı da ağır yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Çankaya ilçesi Boztepe Mahallesi 227'nci Sokak'ta bulunan barakada meydana geldi. İddiaya göre, ailesinin evden kovduğu Serhat Tua, bir süredir arkadaşlarıyla beraber kaldığı barakada ısınmak için ateş yaktı. Ateşten sıçrayan kıvılcımlar barakayı tutuştururken, büyüyen alevleri fark eden mahalleli yardıma koştu. Yangında, 1 kişi yaralı şekilde mahalleli tarafından dışarıya çıkarılırken Serhat Tua ise içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri de yaralıyı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Barakada yapılan incelemede alevlerin arasında mahsur kalan Tua'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
'BURADA OTURMAYIN DONARSINIZ DEDİK'
Yangında yaralı kişiyi çıkaran mahalleli Senar Erçin, "Bir ses geldi. Çocuklar 'yangın var' dedi. İçeriye girdik, duman vardı içeride. Hortum getirdik, su getirdik. İçeriden birini çıkardık, diğerini çıkaramadık. Soba yakmışlar, herhalde madde filan da kullanmışlar. Madde kullanmasalar herhalde çıkarlardı. Babaları evden kovmuş bunları diye biliyoruz. Yaklaşık 2- 3 gündür burada kalıyorlar. Biz ikaz da ettik, 'burada oturmayın, donarsınız' diye. Dinlemediler, 'bize karışmayın' falan dediler. Biz de karışmadık ondan sonra. Biz içeri girdiğimizde bir soba, bir de koltuk vardı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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