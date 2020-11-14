Akar, bütçe görüşmelerinde her şeyi birbirine kattı!

14 Kasım 2020 Cumartesi, 11:05

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmede Hulusi Akar ile vekiller arasında sık sık tartışmalar yaşandı.

2015’te gerçekleştirilen ve yüzden fazla yurttaşın yaşamını yitirdiği saldırıların faillerini karıştıran Akar, mülkiye müfettişlerine göre polisin ihmali nedeniyle yaşanan IŞİD tarafından düzenlenen Ankara ve Suruç katliamlarının “çözüm süreci bitsin diye” sürecin muhatapları tarafından yapıldığını ileri sürdü.

SALDIRI TARİHLERİNİ KARIŞTIRDI

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre; Akar, “Çözüm süreci gerçekten bizim tarihimize not düşmek bakımından çok önemli olmuştur. Devlet bütün şefkatini göstermiştir, bütün sabrını göstermiştir. Fakat ne oldu? Antep, Ankara Gar, İstanbul Havalimanı, Suruç… Yani yüzlerce kişiyi katlettiler” dedi. Birçok saldırı tarihini ve sıralamasını karıştıran Akar, Ankara, Suruç, Antep saldırılarının ardından 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını, daha sonra ise IŞİD’in ortaya çıktığını iddia etti. Akar’ın bu sözlerine HDP’li vekiller tepki gösterdi.

VİCDANINIZ RAHAT MI?

CHP’li Levent Gök ise 2011’de Genelkurmay İkinci Başkanı olan Akar’a Uludere Katliamı’nı sordu. 34 kişinin bombalama sonucu hayatını kaybettiğini ve ailelerin dokuz yıldır adalet beklediğini belirten Gök, “Olayda sizin de sorumluluğunuz var” dedi. Olayın karanlık dehlizlerde kalmaması gerektiğini dile getiren Gök, “Sizin de sorumluluğunuz olan bir hiyerarşik yapı içerisinde bu hava harekatı yapılmıştır ve hava harekatının onay izni o zaman Millî Güvenlik Kurulu’nda bulunan herkes tarafından bilinen bir konu olarak da ortadadır. Adaleti nasıl tesis edeceksiniz? Vicdanınız ne diyor?” diye sordu. Akar, Gök’ün Uludere sorularına yanıt vermedi.

Birçok basın yayın ve insan hakları kuruluşu tarafından belgelenen Suriye’nin Afrin kentinde Kürtçe tabelaların sökülerek yerine Türkçe tabelaların asılması da Akar’a soruldu. Akar, soruya “İçişleri Bakan Yardımcısı, ‘Böyle bir şey yok’ dedi” yanıtını verdi.