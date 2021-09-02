Akar: En önemli görevimiz...

02 Eylül 2021 Perşembe, 10:04

Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin A400M uçağı ile gerçekleştirdiği görev uçuşuyla başladı.

Bakan Akar, TSK'nin Cumhuriyet döneminin en yoğun dönemini yaşadığını belirterek, "En önemli görevimiz terörle mücadele. Bu konuda yoğun bir gayret içindeyiz. Terörist nerede, hedefimiz orası. Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" dedi.

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