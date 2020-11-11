Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı
Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.
Adana'nın Karataş ilçesinde gece saatlerinde denize açılan 'Polatbey' isimli balıkçı teknesi, bir gemiyle çarpışması sonucu alabora oldu. Teknedeki 5 balıkçıya ulaşılamadığı belirtildi. Kurtarma ekipleri, balıkçıları bulmak için çalışma başlattı.
5 BALIKÇIYI BULMAK İÇİN KURTARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kente bağlı sahil ilçelerinden Karataş'ta gece saatlerinde denize açılan balıkçılarla bir süre sonra iletişim koptu. Denizdeki diğer balıkçılar, açık denizde tekneyi alabora olmuş halde buldu. Teknenin, gemiyle çarpışması sonucu alabora olduğu iddia edildi. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, alabora olmuş tekneye çıkarak balıkçılara ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Teknede çalıştığı öğrenilen 5 balıkçıyı bulmak için kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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