Akhisar'da 3 aracın karıştığı kazada 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada Güngör Emir Eren (11) yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Akhisar- Sındırgı karayolunun 10'uncu kilometresi eski hava meydanı mevkisinde meydana geldi. Akhisar istikametine gitmekte olan Emre F. yönetimindeki 45 YY 112 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeritten gelen Mehmet Ali A.'nın kullandığı 45 J 4322 plakalı otobüse, ardından da yine karşı yönden gelen Cihan E. idaresindeki 10 V 3501 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 45 YY 112 plakalı otomobilin sürücüsü Emre F. ve yolcu Berkay F. ile 45 J 4322 plakalı otobüste tek başına bulunan sürücü Mehmet Ali A. ve 10 V 3501 plakalı otomobilde bulunan sürücü Cihan E., Hava E., Beyza E. ve Güngör Emin Eren yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Güngör Emin Eren yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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