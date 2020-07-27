Akın Öztürk'ün emir astsubayına 6 yıl 3 ay hapis cezası!
'Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün, emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, 'örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.
Eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı olmasının kendisini suçlu yapmayacağını belirten Özdemirci, söz konusu görevi kendisinin seçmediğini söyledi.
Sanık Özdemirci, "Örgüt üyesi değilim, masumum." diyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Sanık avukatının savunması ve yapılan müzakerenin ardından mahkeme heyeti, hükmünü açıkladı. Mahkeme, Özdemirci'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti ve tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Öztürk, darbenin yöneticileri arasında gösterilmiş ve yargılandığı Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.
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