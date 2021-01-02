AKM şantiyesinde yeni skandal: İşçilerin yemeğinden yine böcek çıktı
Atatürk Kültür Merkezi şantiyesinde işçilere verilen yemekten böcek çıktı. İnşaat-Sen AKM İnşaatı Koordinasyonu, “Böcekli yemekleri kendiniz yiyin, işçilere bu koşulları dayatmaktan vazgeçin" dedi.
Taksim’de devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) şantiyesinde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. İnşaat-Sen tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde işçilere verilen yemekte böcek olduğu görüldü. İnşaat-Sen AKM İnşaatı Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada “Böcekli yemekleri kendiniz yiyin, işçilere bu koşulları dayatmaktan vazgeçin” denildi.
"BU KAÇINCI REZALET, BÖCEKLİ YEMEKLERİ KENDİNİZ YİYİN"
İnşaat-Sen AKM İnşaatı Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi şantiyesinden defalarca skandal duyurduk. Böcekli yemek verdiler, koronalı mangal partisi yaptılar. Ama hiç utanması olmayan firma sahipleri hala işçilerin önüne böcekli yemek koyuyor.
Sıcak yataklarında her gece yatan patronlar, işçilere böcekli yemeği reva görüyor. İstanbul’un ortasındaki şantiyede işçiler bunu yaşıyor, geri kalan yerlerdeki koşulları siz düşünün.
Ama işçiler sizin köleniz değil. Ne koyarsam yer, ne verirsem alır diye düşünmeyeceksiniz. O yemekhanelere böcekli yemek gönderen Sembol ve Yeniyapı İnşaat Firması da Hancı Yemek Firması da bunu öğrenecek.
Ömrünü o binaları yapmaya veren işçiler, bir kap sıcak yemeğin pazarlığını patronlarla yapmayacak. AKM şantiyesinde işçilere dayattığınız bu koşullara derhal son verin. Sağlıklı yemek yemek inşaat işçilerine lütuf değil kazandıkları bir haktır. Hakkımızın sonuna kadar arkasında duracağız. İnsanlık dışı koşullarda şantiyeyi yönetmeyi başarı olarak görmeyin. İşçilerin sağlığını tehdit eden uygulamaları engellemek zorundasınız.AKM şantiyesindeki insanlık dışı koşullarla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Tüm yetkililer bu koşulların sorumlusudur. Peşinizdeyiz."
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