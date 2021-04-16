AKP Arnavutköy ilçe yöneticisi: Laiklik ladiniliktir

16 Nisan 2021 Cuma, 13:02

AKP Arnavutköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdulhafis Elden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi’nin Kuran kurslarının kapatılmasına yönelik aldığı karar üzerinden laikliği hedef aldı.

Kararla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabındaki tepki açıklamasını alıntılayan Elden, laikliğin "İslam düşmanlığı" ve "dinsizlik" olduğunu öne sürdü, "Biz dinsiz değiliz" dedi.

Altun'u etiketleyip "İyi ki varsınız. Allah razı olsun" diye yazan Elden, şu ifadeleri kullandı:

"Laiklik maskesiyle maskelenmiş İslâm ve Müslüman düşmanlığını kabul etmiyoruz. Laiklik ladiniliktir. Biz dinsiz değiliz. Bu karar Mücahidlerin kemiklerini sızlatır."

İşte Elden'in paylaşımı:



