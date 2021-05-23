AKP Genel Sekreter Yardımcısı, hem üniversitede hem Saray'da hem de şirkette görevli
AKP Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar'ın hem Saray'da Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği , hem bir şirkette yöneticilik hem de bir üniversitede bölüm başkanlığı yaptığı ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine, geçen sene AKP Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar atanmıştı.
Odatv'de yer alan habere göre, Zeynep Müjde Sakar, iki hafta önce ise Gübretaş yönetim kurulunda yer aldı. Gübretaş’ın 69. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 8 Nisan 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Genel Kurul toplantısında bir gündem maddesi de görev dağılımıydı. Buna göre Fahrettin Poyraz, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını, Ahmet Bağcı ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini sürdürürken, görev süresi dolan Mehmet Tunçak’ın yerine yeni dönemde Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.
ÜNİVERSİTEDE BÖLÜM BAŞKANI
Zeynep Müjde Sakar, aynı zamanda Harran Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde de görev alıyor. Sakar, aynı zamanda İktisat bölüm başkanı olarak bulunuyor.
ZEYNEP MÜJDE SAKAR KİMDİR?
1982 yılında Şanlıurfa’da doğan Sakar, Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. İkinci Üniversite olarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu
Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde aldı. Doktorasını Harran Üniversitesi'nde Ekonomi alanında tamamlayarak 2015 yılında Doktor ünvanını aldı.
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi olan Sakar, 2019’da Doçent. Dr. ünvanını aldı.
2010 yılından bu yana AKP içinde çeşitli görevlerde bulunan Sakar, 30 Ağustos 2018 tarihinde AKP Genel Merkez Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildi. Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürüyor.
Sakar, geçen sene de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine atanmıştı.
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