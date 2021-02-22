AKP İstanbul İl Teşkılatı'nda istişare toplantısı: Aday olarak açıklanan Kabaktepe de katıldı

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda, İl Başkanlığına aday olarak açıklanan Osman Nuri Kabaktepe'nin de katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

AA
22 Şubat 2021 Pazartesi, 15:39
AKP İstanbul İl Teşkılatı'nda istişare toplantısı: Aday olarak açıklanan Kabaktepe de katıldı
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24 Şubat Çarşamba günü yapılacak AKP İstanbul 7. Olağan İl Kongresi öncesi AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir istişare toplantısı yapıldığı açıklandı.

İstişare toplantısına, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz ve Erkan Kandemir, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, 3 kademe il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Şubat Çarşamba günü yapılacak 7. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Osman Nuri Kabaktepe'nin İl Başkanlığına aday olarak belirlendiğini açıklamıştı.



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