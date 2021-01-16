AKP ‘müteahhitlik sevdası’na 50 milyar TL harcadı!

16 Ocak 2021 Cumartesi, 09:40

Koronavirüs salgını karşısında derinleşen yoksulluğu görmezden gelen iktidar, kamu kaynaklarını, müteahhitlere, kiralara, hizmet alımları adı altında danışmanlık firmalarına ve örtülü ödeneğe aktardı.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, kamunun 2020 yılı harcama rakamlarını açıkladı. Resmi veriler, salgında bile iktidarın hoyrat harcamalarına engel olamadığını ortaya koydu. Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, kamu projelerinde taşeron hizmetini alışkanlık haline getiren iktidarın bu tutumunun bir yıllık sonucu milyarlarca TL’lik israfa sebep oldu. İktidar, 2020’de farklı kalemlerdeki müteahhitlik giderleri için 50 milyar TL’yi geride bırakan harcamaya imza attı. AKP, hizmet alımları kaleminden de 32 milyar TL harcadı. Bu tutarın yaklaşık 31 milyar TL’si müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler oldu.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre; Kamunun ellerindeki değerli taşınır ve taşınmaz malları elden çıkaran ve bunun yerine ‘kiracılık’ sistemini getiren AKP, kamunun kira harcamaları için bir yılda 2 milyar 527 milyon TL harcadı. Lüks makam araçlarını kamuda yaygınlaştıran iktidar, kiralık araçlar için bir yılda 557 milyon TL harcarken hizmet binalarına ise tam 614 milyon TL ödedi. Kamunun kiraladığı ‘uçakların’ bir yıllık bedeli ise 408 milyon TL’ye ulaştı.

ARABA SEVDASI

AKP’nin ‘araba sevdası’ kiralık araçlarla da sınırlı kalmadı. Kamu kurumlarının taşıt alımları kalemi, 2020 yılında 1 milyar 230 milyon TL’yi geride bıraktı. Geçen yıl 342 milyon TL değerinde ‘hava taşıtı’ alımı yapıldı. 404 milyon TL ise ‘kara taşıtı’ alımlarına harcandı.

ÖRTÜLÜ 2 MİLYARI GEÇTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde harcama rekorları kırılan ‘gizli hizmet giderleri’ kalemi, geçen yıl en çok harcama yapılan kalemler arasında yer aldı. Kanun gereği ne için harcandığının hesabı sorulamayan ve kamuoyunda ‘örtülü ödenek’ olarak da bilinen harcama kaleminden bir yılda 2 milyar 6 milyon 388 bin TL harcama yapıldı. Gizli hizmet giderleri için 2019’da 2 milyar TL harcandı.