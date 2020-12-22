AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili tedbir açıklaması

22 Aralık 2020 Salı, 18:52

Çelik mutasyona uğrayan ve yayılmaya başlayan koronavirüs ile ilgili, "Mutasyona uğrayan virüs ile ilgili tedbirler alınacaktır. 96 ülke ile uçuşlarımız sürüyor ama gerekirse yeni tedbir alırız" ifadelerini kullandı.



Ömer Çelik'in konuşmalarından satış başları şöyle:

"Mutasyona uğrayan virüs ile ilgili tedbirler alınacaktır. 96 ülke ile uçuşlarımız sürüyor ama gerekirse yeni tedbir alırız. Aşı gelse de bir süre virüs ile yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde gevşemenin olmaması gerekiyor. "

"AZERBEYCAN'IN TOPRAKLARINI ALMASI BİRÇOK ÜLKEYİ RAHATSIZ ETTİ"

"Azerbaycan'ın kendisine ait olan topraklarını yeniden alması MİNSK Grubu içi ve dışında birçok ülkeyi rahatsız etti. Belçika'nın karar tasarısı haksız bir tasarıdır, hukuk dışıdır. Bu karar ilişkilere katkı sağlamaz. Fransa sağlıklık rol edinmek istiyorsa doğru bir dil kullanmalı. Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür."

CEZAEVİNDE "ÇIPLAK ARAMA" İDDALARINA YANIT

"Bizim dönemimiz işkenceye sıfır toleranstır. Dile getilrenler Adliye Teşkilatını zan altında bırakıyor. AİHM'e uygun gerçekleştirilir, kimse haksız işlere girmesin."