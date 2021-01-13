AKP Yozgat 7. Olağan İl Kongresi'nde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı!

13 Ocak 2021 Çarşamba, 18:56

AKP Yozgat 7. Olağan İl Kongresi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi.

Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonunda yapılan kongreye AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal, Anayasa Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, AKP İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AKP Yozgat milletvekili Yusuf Başer ve delegeler katıldı. Kongrede yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı önlemler hiçe sayıldı.

"CUMHURBAŞKANLIĞININ TARAFSIZLIĞI HUKUKİDİR"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal AKP Yozgat 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Muhalefetin millet ve milletin iradesi ile kavgalı olduğunu" iddia eden Ünal, şöyle konuştu:

"Bunlar milletin kendilerini iktidar yapmayacağını bildikleri için milletle mücadelelerine ve milletinin iradesinin temsilcisi olan siyasetle mücadeleye devam edeceklerdir. O yüzden hala vesayet aklıyla düşünüyorlar. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığı hukukidir, siyasi değildir. Siyasi olarak mücadele etmiş, milletin önüne çıkmış, milletten oy almış, siyaset yapmış bir cumhurbaşkanı, millet iradesini temsil ediyor demektir. Dolayısıyla bunlar siyasi olarak tarafsız cumhurbaşkanı isteyerek aslında ne istiyorlar? "

(BirGün)