AKP'de kriz: Diyarbakır'da 12 ilçe başkanının istifası istendi!
AKP Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, AKP Genel Merkezi'nin 12 ilçe başkanının istifasını istediğini açıkladı.
Diyarbakır’da Sur, Eğil ve Çüngüş ilçe başkanlıklarına atama yapan AK Parti Genel Merkezi, Diyarbakır İl Başkanlığı’na yazı göndererek Bağlar, Yenişehir, Lice, Kulp, Hazro, Bismil, Silvan, Çınar, Ergani, Kayapınar, Hani ve Dicle ilçe başkanlarının da istifasını istedi. Ankara’ya çağrılan 12 ilçe başkanının istifa etmesi bekleniyor.
Söz konusu karara ilişkin Tigrishaber.com’a konuşan AKP Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, “Genel merkezimiz 12 İlçe başkanımızın istifasını istedi. Bu tamamen genel merkezimizin almış olduğu bir karardır. Ancak şuan İlçe başkanlarımız görevlerinin başındadır. Genel merkezimiz kısa süre içinde alacağı kararları kamuoyu ile paylaşır” dedi.
Geçtiğimiz günlerde Merkez Sur İlçesi AK Parti İlçe Başkanlığı’na Murat Unat, Eğil İlçe Başkanlığı’na Mehmet Zeki Uçar ve Çüngüş İlçe Başkanlığı’na Zübeyir Arslanca atanmıştı.
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