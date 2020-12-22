AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

22 Aralık 2020 Salı, 09:36

Gültak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Paylaşımında, geçmiş olsun dileklerinde bulunanlara teşekkür eden Gültak, "Tüm vatandaşlarımıza tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Genel sağlık durumu iyi olan Başkan Gültak'ın kendisini evinde izole ettiği ve tedavisinin evinde devam ettiği bildirildi.