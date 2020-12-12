AKP'li belediye başkanı karşı çıktığı projeyi Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince...

12 Aralık 2020 Cumartesi, 10:17

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, geçtiğimiz günlerde yapılan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin meclis oturumunda Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'e sarf ettiği "Metro projesine ben de karşıyım" şeklindeki sözlerinin ardından izleyenleri şaşkına çeviren yeni bir açıklama yaptı.

Metronun kendisine karşı olmadığını, Mersin’deki duruma dikkat çekmek istediğini kaydeden Gültak, “Metroya karşı olmak aptallıktır. Ben metroya nasıl karşı olabilirim. Şehrimizin gelecek 35 yılının, 40 yılının sıkıntıya sokulmasından, çocuklarımızın geleceğinin ipotek altına alınmasından endişe ediyoruz. Metroya karşı değiliz ama verileri de görmek istiyoruz” dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mutafa Gültak, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçların, ilçeye moloz ve çöp döktüğünü, bu şekilde kendisine komplo kurulduğunu iddia etti.

Gültak, video ve fotoğraflarla desteklediği, araç plakalarına da yer verdiği iddiasını şöyle özetledi:

“Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin son Meclis toplantısında, Başkan Sayın Vahap Seçer; Akdeniz ilçemizin mahalleleri ve sokaklarında çöp dağları olduğunu iddia etmiş; belediyemizi ve saha ekiplerimizi görevini yapmamakla itham etmişti.

Elimdeki şu fotoğraflarda ve cep telefonu ile çekilen videoda; Akdeniz ilçemiz sınırlarında yer alan Güneş Mahallesi içinde bulunan bir araziye, çöp ve moloz döken (34 CIP 750) ve (01 UH 021) plakalı kamyonlar görülmektedir. Bu kamyonların birinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin logosu ve ismi, diğerinde de MESKİ logosu yer almaktadır.

Kamyonların, bu alana moloz döktükleri, sahada görevli ekiplerimizce de fotoğraf ve videoyla da kanıtlanıp belgelenmiştir. Sahada görevli personel arkadaşlarımız, bu alana daha önce de kamyonların çöp ve moloz döktüğünü fark etmiş ve uyarılarda bulunmuştur. Ancak her ne hikmetse, söz konusu araziye çöp ve atıklar dökülmeye devam etmiştir.

Şimdi soruyorum! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer, meclis toplantısında, bizleri; Akdeniz’in mahalleleri ve sokaklarını temizlememekle, çöp ve atık dağlarına ‘mahkûm etmekle’ itham ederken, Büyükşehir ve MESKİ’ye ait bu kamyonların Güneş Mahallesi’ndeki bu araziye tonlarca çöp, moloz ve atık dökmesini nasıl açıklayacaktır? Kamyon kamyon çöp ve moloz dökülmesiyle ortaya çıkan bu görüntünün hesabını kim verecektir? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Seçer’in ve MESKİ yetkililerinin; bize yönelik ‘komplo kokan’ bu hareket karşısında bir açıklaması olacak mıdır?”

METRO İLE İLGİLİ SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin metro projesine karşı olduğunu geçtiğimiz günlerde yapılan belediye meclisinde dile getirmişti. Basın toplantısında bu konuda gazetecilerin sorularıyla gündeme geldi.

Gültak, “Metro Mersin’e lazım mı değil mi konusunda çok farklı görüşler var. CHP’nin Büyükşehir adaylarından birisi de metroya karşı çıkıyor. İddia ediyorum Büyükşehir Belediyesi bürokratları arasında ve diğer belediye başkanları arasında gizli bir anket yapılsa insanların metroya ihtiyaç olmadığını söyleyeceklerini biliyorum. Metro en güvenli, en konforlu ulaşım aracıdır. Metroya karşı olmak aptallıktır. Bu uçağa binmemek, gemiye binmemek gibi bir şeydir. Ben metroya nasıl karşı olabilirim” dedi.

“METROYA KARŞI DEĞİLİZ, VERİLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ”

Mersin metro projesi yapılırken çeşitli üniversitelerden uzmanların görüşlerinin alınması, kapsamlı bir etüt çalışması yapılması gerektiğini kaydeden Gültak şunları söyledi:

“Benim derdim şu: Bu konuda yeteri kadar etüt yapıldı mı? Ben bu konuda cahilim siz bilgidar mısınız? Cahil derken bilgilendirilmiyor anlamında söylüyorum. 1 milyon insan nereden nereye gidiyor? Kaç tanesi otobüse biniyor, kaç tanesi bisikletle gidiyor, kaç tanesi özel araca biniyor. Bununla ilgili similasyon yapıldı mı? Ben bunun derdindeyim yoksa niye metroya karşı olayım. Vahap Bey’e katılıyorum metroya karşı çıkmaz vizyonsuzluktur ama bu işin altyapısı yapıldı mı?

Kaç yolcu taşıyacak? Rantabl mı? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ve burada uzmanları, hocaları görmek istiyorum. Metronun kilometresi 60-70 milyondan aşağı çıkmıyor. Buradaki ne kadara çıkacak daha öğrenemedik. Bu işi biz kaç yılda ödeyeceğiz. Bakın yanımızda Adana var. 20 yılda yaptı, 20 yıl da ödeyecek. Biz neyden korkuyoruz?

Şehrimizin gelecek 35 yılının, 40 yılının sıkıntıya sokulmasından, çocuklarımızın geleceğinin ipotek altına alınmasından endişe ediyoruz. Metroya karşı değiliz ama verileri de görmek istiyoruz. Hazine desteği istesin Büyükşehir Belediyesi. Bakalım destek verecek mi hazine. Ne isteyecek biliyor musunuz? Getirin bakalım etüt raporlarını diyecek. Bakacak bu rantabl değil ödeme sıkıntısı var ve buna kefil olmam diyecek. Bizim derdimiz bu.”

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ya da başkanıyla bir sorununun olmadığını da ifade eden Gültak sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben iş birliği yapılması taraftarıyım. Kısır çekişmelerden fayda çıkmaz. İki kurumun beraber yürümesi gerektiğine inanan bir belediye başkanıyım. Ki ilk borçlanma teklifinde de inisiyatifimi koydum.

Kavgadan yana değil barıştan hizmetten yanayım. Meseleyi şahsileştirmem. Sayın Seçer hem yaşça benden büyüktür hem de Büyükşehir Belediye başkanıdır. Bu şehrin bir tane abisi var. O da Lütfi Elvan. Her belediyeden aranan, siyasi ayrım yapmadan destek veren, adam gibi adam Lütfü Elvan.”