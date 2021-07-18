AKP'li Ali İhsan Yavuz: Erken seçim Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi ömrünü azaltır
AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşurken "Seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız siyasi ömrünü azaltmış oluyor" dedi.
AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Muhalefetin erken seçim iddialarını değerlendiren Yavuz, "Muhalefet hep seçimden sonra erken seçimi seslendirmiş. Hep 'erken seçim yapalım' diye yaygara koparmış. Bu sefer de böyle oluyor değişen bir şey yok. Zaten Türkiye'de her şey değişti; ama muhalefet yapma biçimi hiç değişmedi. Yani bugüne kadar 20 yıldır girilen bütün seçimleri kaybeden bir muhalefet var. Özellikle CHP’yi kastederek söylüyorum. Her seferinde seçimi kaybetmiş Muharrem İnce'nin dediği gibi ‘yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş’ ama buna rağmen CHP yine ‘erken seçim’ demiş de demiş, demiş de demiş. Peki erken seçimin şartları var mı Türkiye'de? Yok" dedi.
"ERKEN SEÇİM KARARI MUHTEMEL GÖZÜKMÜYOR"
Seçim kararının Meclis’te 360 milletvekili veya Cumhurbaşkanı tarafından alınabileceğini ama hem Millet İttifakı'nın hem de Cumhur İttifakı'nın bu çoğunluğa sahip olmadığını belirten Yavuz, "Cumhurbaşkanı neden seçim kararı alsın? Böyle bir hakkı var da niye alsın? Zaten şu anki görüntüye göre yine seçim olsa Cumhur İttifakı'nın destekleyeceği aday yani Cumhurbaşkanı'mız Sayın Tayyip Erdoğan yine yürütmenin başı olacak. Anketler bunu gösteriyor. Yani herhangi bir anket var mı böyle yüzde 50'ye yaklaşan; Cumhurbaşkanı'mızdan başka bir adayın ortaya çıktığını biri iddia edebiliyor mu? Edebiliyorsa onu da ortaya koysun. Manzara böyleyken neden biz yeniden bir seçim kargaşasının içerisine Türkiye’yi sokalım? Kaldı ki seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor. Demek ki nereden bakarsanız bakın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da seçim kararı alması asla kata muhtemel gözükmüyor" diye konuştu.
"ÇAKTIRMADAN ÇALIŞIYORUZ"
AKP'li Yavuz, kendilerinin attığı her adımın muhalefet tarafından seçim hazırlığı olarak yorumlandığını belirterek, "Seçim görevlilerimizle sandık görevlilerimizle seçim kurulu görevlilerimizle sürekli çalışıyoruz bugünlerde; ama bunu yaparken elimizden geldiği kadar ortaya çıkartmadan, çaktırmadan yapıyoruz. Neden biliyor musunuz? Ne yaparsanız hemen onu sanki erken seçim için yapılıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu algının oluşmasını biz istemiyoruz" dedi.
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