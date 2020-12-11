AKP’li Aydoğdu, tutanağa geçen sözlerini kabul etmedi

11 Aralık 2020 Cuma, 06:00

TBMM Genel Kurulu’nda AKP’li Cengiz Aydoğdu’nun, “Şeriat bizim hukukumuzdur” sözleri tartışma yarattı. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, açıklamaları, “laik cumhuriyete karşı çıkış” olarak nitelendirerek, “Bu; anayasaya, milletvekillerinin içtikleri anda, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliğine aykırı bir görüş. Bunu din istismarının yeni bir yöntemi olarak görüyorum” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda süren bütçe görüşmeleri sırasında söz alan AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, “Şeriat her şeyin üzerindedir, yani hukuk her şeyin üzerindedir. Şeriat kelimesinden korkarız. Şeriat bizim hukukumuzdur” dedi. Aydoğdu’nun sözleri Meclis’te tartışma yarattı. Aydoğdu, tepkiler üzerine tutanağa geçen sözlerini reddederek, “Şeriat bizim hukukumuzdur demedim” ifadelerini kullandı.

‘ANT İLE BAĞDAŞMIYOR’

Cumhuriyet’e konuşan eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik temellere dayalı bir hukuk sistemine sahip olduğunu, Türk Medeni Yasası’nın da bu temelde hazırlandığını, yürürlüğe konduğunu ve uygulandığını belirterek, “Şeriat hukuku, dini temellere dayandığı için Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliği ile bağdaşmaz. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliği, onun değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez niteliklerinden” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti, yeni Türk Medeni Yasası’nı yaparken, tanrıdan gelen değişmez nitelikteki kurallar yerine insanlar tarafından çağın anlayışına, toplumun gereksinmelerine uygun hukuk kuralları ile insanlar arasındaki ilişkileri düzenleme ve gerektiği zaman değiştirip yeni düzenlemeler yapma yoluna gitmiştir” diyen Türk, “Bu milletvekilinin söylediği sözün hiçbir geçerliliği yoktur. Bunu laik cumhuriyete karşı bir çıkış olarak nitelendiriyorum” görüşünü dile getirdi.

Bu açıklamaların, milletvekillerinin göreve başlarken “laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklarına namusları ve şerefleri üzerine içtikleri ant ile de bağdaşmadığını” vurgulayan Türk, kürsü dokunulmazlığına da işaret ederek, “Bu; anayasaya, milletvekillerinin içtikleri anda, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliğine aykırı bir görüş. Bunu din istismarının yeni bir yöntemi olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

‘TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA’

AKP’ye, laik cumhuriyete aykırı fiiller nedeniyle kapatma davası açıldığını anımsatan Türk, “Partinin tümüne mal edilebilir bir görüş haline gelirse, bu parti kapatılmasına kadar gidebilir. Bunu o milletvekilinin talihsiz bir açıklaması olarak görüyorum. Aralarında bu görüşe eğilimli olan başka insanların da olduğu zaman zaman ortaya atılan görüşlerden anlaşılabiliyor. Milletvekillerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliğine ve anayasa gereğince içtikleri anda uygun davranmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.