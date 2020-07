AKP’li başkan yardımcısı Türkiye’nin farklı illerinde kamu ihalelerini toplamış

31 Temmuz 2020 Cuma, 05:00

İhaleler çoğunlukla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında yürüttüğü ‘Sıfır Atık’ ve ‘Çevrem Sensin’ eğitimlerini kapsıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye’nin farklı illerinde ‘Çevrem Sensin’ ve ‘Sıfır Atık’ eğitimleri düzenledi. Bu eğitimler için de ihaleler açtı.

2016 - 2020 arasında yapılan ihaleler incelendiğinde ihalelerin bir kısmını AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü’nün şirketleri aldı. İhalelerin yapıldığı iller Gaziantep’ten Bolu’ya kadar birçok ili kapsadı. Kömürcü’nün İntaç Eğitim Danışmanlık Organizasyon Araştırma İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2016 - 2019 yılları arasında farklı illerde kamu kurumlarından aldığı 11 ihalenin toplam tutarı 2 milyon 68 bin TL’yi buldu.

Kömürcü’nün 2018 yılında dahil olduğu Netvizyon Tanıtım Organizasyon Basın Yayın Danışmanlık Bilişim Turizm Ticaret Limited Şirketi ise 2018 yılında farklı illerde toplam 6 tane ‘Sıfır Atık’ eğitimi ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam tutarı da yaklaşık 1 milyon 386 bin lira ediyor.

ADI DEĞİŞTİ, HIZI KESİLMEDİ

Şirketin adı da 2018’de Netvizyon Mediapark İletişim Ticaret Anonim Şirketi olarak değişti. Şirket bu tarihten 2020 yılına kadar kamu kurumlarından aralarında yine ‘Sıfır Atık’ eğitimlerinin de olduğu ihaleler aldı. Bu ihalelerin toplamı ise 1 milyon 329 bin 575 bin TL’yi buldu. Yani Kömürcü’nün şirketleri’nin son 5 yılda Türkiye’nin farklı illerinden aldığı ihaleler neredeyse 5 milyon TL’ye ulaştı.

2 GÜNLÜK EĞİTİME 400 BİN TL

İhaleleri inceleyen CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan “Gaziantep için ‘Çevrem Sensin’ ve ‘Sıfır Atık’ için 2 günlük eğitime ödenen para yaklaşık 400 bin TL. Bu eğitimlerden 206 bin TL’lik ‘Sıfır Atık’ Eğitimi de Cemalettin Kömürcü’nün firması tarafından şehrimizde gerçekleştirildi. Bizler eğitime karşı değiliz ama bu kadar paranın birileri para kazanacak diye ödenmesine karşıyız.

Bu konuda Çevre ve Şehircilik Gaziantep İl Müdürlüğü’nden açıklama bekliyoruz” dedi. CHP’li Kalkan özetle “Cemalettin Kömürcü de toplamda 4.8 milyonluk hepsi de pazarlık usulü ihalelerin sırrını açıklayarak okulları bitirip işşiz gezen gençlere yol göstermeli. Hem AKP’de görev yapıp hem de ihale kovalamasını etik bulmuyorum. Kendisine ya parayı ya da siyaseti seçmesi konusunda çağrıda bulunuyorum” dedi.

‘ETİK DEĞİL’

CHP Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel de “AKP yöneticilerinin başarı hikâyelerine şahit olmaya devam ediyoruz. Bizler kimse iş yapmasın, evine ekmek götürmesin, demiyoruz. Pazarlık usulü ile verilen bu milyonlarca liralık ihaleler acaba bu kişi AKP’de yönetici olmasa verilir miydi? Biz bunu sorguluyoruz. Bu ülkenin her görüşten her düşünceden alanında başarılı insanlara ihtiyacı var. Ama siz halka hizmet için siyaset yapmanız gerekirken, ihale peşinde koşarsanız; bu her şeyden öte etik değil” dedi.