AKP'li başkana aşı ayrıcalığı: Başhekim makamında yaptı
Çorum Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, koronavirüs aşısını başkanlık makamında hastanenin başhekimine yaptırdı. Yıldırım'ın koronavirüse yakalanmasına rağmen sonrasında aşı vurdurması da tepki çekti.
Çorum'un Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı AKP'li Muzaffer Yıldırım, koronavirüs aşısını belediye başkanlık makamında yaptırdı.
Yıldırım'ın aşısını Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyza Betül Yıldız ile sağlık personeli Murat Karaman makamına giderek yaptı.
Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmıştı. 48 yaşındaki Yıldırım'ın dün makamında Oğuzlar Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Feyza Betül Yıldız ve bir sağlık görevlisini başkanlık makamına çağırtıp aşı yaptırması tepki çekti.
"BAŞKANIN ÖZELLİĞİ NE?"
Başhekim ve personelinin belediyeye giderek başkanlık makamında yaptıkları korona aşısı, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Bazı vatandaşlar, 48 yaşındaki Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım için "Ne özelliği varda makamda başhekimi ayağına çağırıp kendisine aşı yaptırıyor?" diye sordular.
Yıldırım'ın öncelik sırasında olmamasına rağmen aşı olmasına DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Oğuz Vargeloğlu'nun da tepkisini çekti.
İl Başkanı Vargeloğlu, Facebook hesabından "25/10/1972 doğumlu olması ve Covid geçirmesine rağmen AKP'li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım 'sıram geldi' diye aşı oluyor ve bunu sosyal medyasından utanmadan paylaşıyor... 60 yaş üstü vatandaşımız aşı olamazken bu zat neden oluyor? Bu muhteremin özelliği ne de makamında aşı oluyor?" ifadelerini kullandı.
Vargeloğlu, Çorum il Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'yı konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırdı.
Video Haberler
- Motosikletiyle böyle uçtu
- Uğur Dündar, Erdoğan’la olan anısını ilk kez anlattı
- Trafikte korku ve panik anları
- Otelde skandal görüntüler! Büyük tepki topladı
- Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
- Fren yerine gaza basınca işyerine daldı
- Deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü, 8 yaralı
- Esenyurt'ta baltalı park kavgası kamerada
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Milli takımda 4 kişi kadro dışı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Piyasalar alev alev: Dolar ve avro fırladı
- Türkiye kızardı: İşte en yüksek riskli iller
- İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri genelgesi
- A.Gücü'nden, flaş şampiyonluk açıklaması
- Öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz
- CNN Türk spikeri işten çıkarıldı
- Yurttaş, ‘Kararlar Meclis’te alınsın’ dedi