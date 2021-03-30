AKP'li başkana aşı ayrıcalığı: Başhekim makamında yaptı

30 Mart 2021 Salı, 15:22

Çorum'un Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı AKP'li Muzaffer Yıldırım, koronavirüs aşısını belediye başkanlık makamında yaptırdı.

Yıldırım'ın aşısını Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyza Betül Yıldız ile sağlık personeli Murat Karaman makamına giderek yaptı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmıştı. 48 yaşındaki Yıldırım'ın dün makamında Oğuzlar Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Feyza Betül Yıldız ve bir sağlık görevlisini başkanlık makamına çağırtıp aşı yaptırması tepki çekti.

"BAŞKANIN ÖZELLİĞİ NE?"

Başhekim ve personelinin belediyeye giderek başkanlık makamında yaptıkları korona aşısı, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Bazı vatandaşlar, 48 yaşındaki Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım için "Ne özelliği varda makamda başhekimi ayağına çağırıp kendisine aşı yaptırıyor?" diye sordular.

Yıldırım'ın öncelik sırasında olmamasına rağmen aşı olmasına DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Oğuz Vargeloğlu'nun da tepkisini çekti.

İl Başkanı Vargeloğlu, Facebook hesabından "25/10/1972 doğumlu olması ve Covid geçirmesine rağmen AKP'li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım 'sıram geldi' diye aşı oluyor ve bunu sosyal medyasından utanmadan paylaşıyor... 60 yaş üstü vatandaşımız aşı olamazken bu zat neden oluyor? Bu muhteremin özelliği ne de makamında aşı oluyor?" ifadelerini kullandı.

Vargeloğlu, Çorum il Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'yı konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırdı.



