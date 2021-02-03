AKP'li belediye 2 yurttaşın yaşamını yitirdiği İzmir'deki sel felaketiyle dalga geçti

03 Şubat 2021 Çarşamba, 10:10

İzmir’de gece saatlerinde başlayan yağış afete dönüştü. Yaşanan sel felaketinde Menderes ilçesinde 2 yurttaş yaşamını yitirirken valilik ve belediyeden art arda uyarılar yapıldı.

Sel felaketini eleştirmek isteyen AKP'li Gümüşhane Belediyesi ise skandal bir paylaşım gerçekleştirdi. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sel felaketine ait görüntülerin üzerine Ciao Bella şarkısı eklenerek servis edildi. Servis edilen videonun üzerine, "Biz böyle hizmetler vermiyoruz; çünkü altyapımız iyi” notu düşüldü.

Felaketle dalga geçen belediyeye sert tepki CHP'li eski milletvekili Zeynep Altıok'tan geldi. Paylaşıma tepki gösteren Altıok, "1 aylık yağmur 6 saatte yağmış, 2 kişi ölmüş, yüzlerce ev ve işyerini su basmış, binlerce insan mağdur olmuş; AKP'li belediye geçmiş olsun demek ve İzmirlinin acısını paylaşmak yerine, sel görüntülerinin üzerine şarkı ekleyip yaşanan afet üzerinden ahlaksızca siyaset yapıyor. Yuh!" ifadelerini kullandı.

Belediye gelen tepki ve kınamaların ardından paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı. Paylaşımı kaldıran belediyeden herahangi bir açıklama yapılmadı.