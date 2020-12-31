AKP'li belediye 60 saattir kentin bazı bölgelerine su veremedi

31 Aralık 2020 Perşembe, 12:53

Salgın döneminde İSU’nun Kocaeli’deki 48 saatlik su kesintisi duyurusu süresinin dolması sonrası kentte bazı bölgelere 60 saati geçmesine rağmen hala su verilemedi. Duruma vatandaş sosyal medyadan isyan etti. AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne salgın döneminde böyle bir işlemin tehlike arz edeceğini belirten ve “Kocaeli’nin Suyuna Dokunma” diyerek çağrıda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, konuyla ilgili çok sayıda şikayet telefonu aldıklarını belirtti. Yıldızlı, duruma isyan ederek, “Gebze, Darıca, Çayırova başta olmak üzere birçok bölgede vatandaşlar hala suların verilmesini bekliyor” dedi.

GEREKÇE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ OLDU

İSU ise vatandaşların şikayeti üzerine gönderdiği mesajda “Yoğun su kullanımı kaynaklı oluşan basınç düşüklüğü nedeniyle üst kotlara su kademeli olarak gelecektir” denildi.

"VATANDAŞ HALA SUYUN VERİLMESİNİ BEKLİYOR"

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Covid-19 salgın döneminde su ile ilgili uzun süreli bakım ve onarım çalışması hijyen konusunda sıkıntılara neden olacağına işaret ederek, "Böyle bir dönemde su kesintisi yapmak büyük bir yanlıştı" uyarısında bulunduklarını ifade etti.Başkan Yıldızlı açıklamasında şunları kaydetti:

“Suların verilmesi için öncelikle İSU’da çalışan emekçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Ancak başlı başına yanlış olan bu süreç, yönetim tarafından plansız, programsız bir şekilde devam ettirildi. Kocaeli’nin suyuna dokunma diyerek çağrıda bulunduk. İSU’nun su kesintisi yapılacağını duyurduğu bazı bölgelerde hiç kesinti yaşanmadı. O bölgelerde su stoklayan vatandaşlar, su sıkıntısının kapıda olduğu bir dönemde israfa ortak edildi. Kesinti yapılmayacağı duyurulan bazı bölgelerde stok yapmayan vatandaşlar kesinti ile karşılaştı. Dün akşam 23.00’da tüm ilçelerde kesinti sonlandırılacak açıklamasına da uyulmadı. Gebze, Darıca, Çayırova başta olmak üzere birçok bölgede vatandaşlar hala suların verilmesini bekliyor. İSU’dan vatandaşlara ana isale hattındaki hava sıkışması sebebi su temininde gecikme yaşanacağına dair mesajlar atıldı.Yeni yıla 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı ile başlayacağız. Hala sular yok. Şahsıma, il örgütümüze, ilçe başkanlarıma, ilçe örgütlerimize şikayet telefonları yağıyor. Eminim İSU ve Büyükşehir Belediyesi’ne de aynı telefonlar geliyordur. Ancak hala resmi bir açıklama yok, herkes suskun. Elinize yüzünüze bulaştırdığınız bu iş için halkımıza bir özür borcunuz var”